В Челябинске возбудили уголовное дело против экс-председателя комитета по культуре

Женщину подозревают в злоупотреблении полномочиями, результатом чего стал ущерб городу на сумму более 86 млн рублей

Следователи СУ СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, в период с января 2023 по июнь 2024 года, начальник управления культур дала указание директору Центрального парка культуры и отдыха им. Гагарина заключить договор на закупку аттракционов на сумму свыше 86 миллионов рублей. Закупку оплачивали из целевой субсидии в 400 миллионов рублей. Субсидию выделяли на развитие парка.

У правоохранителей есть основания считать, что чиновница знала о планируемом сносе объектов на территории парка. Он должен был начаться уже в июне 2024 года и касался в том числе этих аттракционов. Кроме того, следствие считает, что часть имущества приобреталась по завышенной стоимости и имела значительный износ.

В результате действий подозреваемой администрации Челябинска, по предварительным данным, причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей.

Сейчас в квартире бывшего председателя комитета по культуре идут обыски. Решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, в конце ноября чиновница ушла с поста председателя комитета по культуре. Уголовное дело в отношении директора парка было возбуждено в октябре 2025 года. Вчера, 4 декабря, его отпустили под домашний арест.