В Челябинске возбудили уголовное дело после убийства собаки на территории частного дома

Мужчина напал на овчарку с ножом

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ЧП случилось накануне днем в Калининском районе. Мужчина ворвался во двор и ударил ножом собаку Джесс. Бельгийская овчарка вместе с хозяйкой Анастасией Т. должна была отправиться на поиски потерявшегося в Еткульском районе 14-летнего Арслана Мохаммади.

Потерпевшие сразу обратились в полицию. Оперативники задержали 44-летнего мужчину. Он пояснил, что собака лаем напугала его сына и супругу.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“). Мужчина находится под обязательством о явке», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.