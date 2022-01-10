В Челябинске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на остановке

19-летний парень получил права полгода назад

Сегодня, 10 января, челябинская полиция возбудила уголовное дело после смертельной аварии на остановке «Поселок Бабушкина». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Напомним, ДТП случилось в 11:40. 19-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и выехал с проезжей части на остановку, где стояли люди. В результате происшествия на месте погибла 74-летняя женщина, 80-летнюю и 34-летнюю женщин госпитализировали.

«По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека“)», — сообщили в УМВД по Челябинску.

Известно, что водитель получил права всего полгода назад, а квалификационный экзамен сдал лишь с седьмого раза.