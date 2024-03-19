В Челябинске возбудили уголовное дело после падения глыбы льда на мужчину

Пострадавший получил травму лица

Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) после падения глыбы льда с крыши дома № 96 на улице Дзержинского на мужчину, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в момент, когда пострадавший стоял у подъезда и разговаривал с приятелем. Пласт наледи с крыши рухнул прямо на голову мужчине. На место происшествия выехали прокуратура, представители администрации района и управляющий организации.

«В ходе расследования дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку кровли здания от снега», — прокомментировали в региональном СУ СКР.