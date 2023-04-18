В Челябинске возбудили уголовное дело после отравления подростка вейпом

Врачи три дня спасали жизнь школьнику

Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), после отравления 13-летнего подростка электронной сигаретой. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

13-летнего Павла привезли в Челябинскую областную больницу на вертолете. Подросток находился в спутанном сознании, его рвало, из носа шла кровь — в таком виде мальчишку обнаружила дома родная сестра. Оказалось, что школьник несколько дней курил вейп. Врачи три дня боролись за жизнь пациента в реанимации.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.