В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на троих человек

Подозреваемого задержали

В Челябинске возбудили уголовное дело после того, как 42-летний местный житель едва не убил троих человек. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Вечером 18 октября челябинец поссорился с сожительницей. После этого женщина ушла на работу в магазин на улице Братьев Кашириных, а мужчина, будучи пьяным, вооружился ножом и последовал за ней. Подозреваемый нанес по одному удару ножом своей подруге, ее коллеге, а также посетителю магазина.

«В настоящее время, пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает», — отметили в СК.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство, не доведенном до конца по не зависящим от злоумышленника обстоятельствам (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого задержали, решается вопрос о мере пресечения.