В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения мужчины на кассира в супермаркете

Потерпевшей удалось увернуться от ножа

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело об угрозе убийством (статья 119 УК РФ) после нападения 29-летнего мужчины на кассира сетевого супермаркета, сообщили в ГУ МВД по региону.

ЧП случилось накануне в магазине на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева. Мужчина угрожал кассиру ножом и бросался на нее. Женщина оборонялась стулом, а затем защищалась перцовым баллончиком.

За угрозу убийством обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

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