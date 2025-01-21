В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда водителя трамвая на школьников

Ранее водителя привлекли к административной ответственности

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Следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП с трамваем, в котором серьезно пострадал школьник, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Накануне на перекрестке проспекта Победы и Молдавской 62-летняя женщина, управляя трамваем, сбила школьников. Один из них отделался ушибом, второго увезли в больницу, подросток получил серьезные травмы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД (часть 1 статьи 264 УК РФ).

«В рамках расследования детально будут изучены причины, условия, обстоятельства и детали произошедшего. В настоящий момент полицейскими назначен ряд автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Также составлены два административных материала по статьям «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» и «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Санкции обеих статей предусматривают наложение штрафа до 1,5 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции уточнили, что 62-летняя вагоновожатая имеет водительский стаж 27 лет, ранее к ответственности за нарушения ПДД не привлекалась.