В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда маршрутки на 10‑летнюю школьницу

Девочка получила тяжелые травмы

В отделе по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего водителя маршрутки. Он сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе и не признал свою вину. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в прокуратуре региона.

Напомним, авария случилась днем 20 января. Водитель ПАЗа сбил 10-летнюю школьницу рядом с домом № 48 по улице Бажова. Девочка была госпитализирована с тяжелой травмой головы. Водитель маршрутки вину не признал, а отец школьницы через соцсети искал очевидцев аварии.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека“). Ход расследования находится на контроле прокуратуры города», — сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.