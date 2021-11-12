В Челябинске возбудили уголовное дело после ДТП на перекрестке Хохрякова и Чоппа

В аварии скончалась пассажирка иномарки и пострадала женщина-пешеход

Следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии на перекрестке Хохрякова и Чоппа. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, авария случилась накануне. Автомобиль «Рено» совершал разворот и не предоставил преимущество встречно движущемуся «Мерседесу». После столкновения от автомобиля «Рено» отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину, находившуюся на остановке. Пассажирка «Рено» от полученных травм скончалась в больнице.

Прокуратура внесла требование о возбуждении дела.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Также в отношении водителя „Мерседеса“ составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП РФ („Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения“)», — сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратуры.