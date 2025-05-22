В Челябинске возбудили уголовное дело после избиения мальчика, купившего питбайк

Видео с ПВЗ оказалось в соцсетях и вызвало широкий резонанс



Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен избитый 10-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в одном из пунктов выдачи заказов на Комсомольском проспекте.

На видеозаписи видно, как мать мальчика, находясь в пункте выдачи, угрожает ему убийством и насилием, сообщая о причиненных телесных повреждениях. Причиной гнева женщины стала тайная покупка ребенка — питбайк, приобретенный без ее согласия. Лицо мальчика покрыто синяками и ссадинами. Женщина, требуя возврата питбайка, продолжает оскорблять и угрожать сыну в присутствии сотрудников пункта выдачи. Видео доступно в нашем телеграм канале.

Шокирующие кадры вызвали широкий общественный резонанс. Пользователи социальных сетей требуют тщательной проверки условий жизни и воспитания ребенка, а также привлечения к ответственности виновных. Следствие будет устанавливать все обстоятельства произошедшего, проверять деятельность органов системы профилактики и принимать процессуальное решение. Все собранные данные переданы в правоохранительные органы.