В Челябинске возбудили уголовное дело после гибели мальчика на озере Смолино

Трое ребят купались накануне вечером без присмотра взрослых

Утонувший накануне на озере Смолино в Челябинске 11‑летний мальчик учился плавать без присмотра взрослых. Двое ребят смогли выбраться на берег и позвать на помощь, но было уже поздно. Сегодня Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Обстоятельства гибели малолетнего еще выясняются, но уже сейчас известно, что ребята находились в воде без присмотра взрослых.

«Во время купания из-за отсутствия навыков потерпевший стал тонуть, двое других при этом смогли выбраться на берег и попросить помощи у отдыхающих», — рассказывают следователи.

Уголовное дело предусматривают по признакам преступления ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Тело ребенка достали со дна водоема, сейчас проводится ряд экспертиз.



Аналогичный случай произошел в Новосибирске. 14‑летний мальчик оказался один в реке Обь, с мелководья его унесло течением. При этом на берегу было много отдыхающих, но никто не смог помочь ребенку, сообщают коллеги из издания gorsite.ru.