В Челябинске возбудили уголовное дело после ДТП с пятью пострадавшими

Водитель был пьян

Сегодня, 25 ноября, в Челябинске возбудили уголовное дело о нарушении ПДД после аварии на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«В настоящее время следователем регионального СКР запрошен административный материал из Госавтоинспекции, осуществляется осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — прокомментировали в ведомстве.

Также подтверждено, что мужчина за рулем BMW X6 находился в состоянии алкогольного опьянения.

В аварии пострадали пять человек, в том числе 11-месячный ребенок. Малыш госпитализирован. Двоих пострадавших взрослых госпитализировали, еще двоих отпустили на амбулаторное лечение.