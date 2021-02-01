В Челябинске возбудили уголовное дело по следам несанкционированной акции

По версии следствия, участники митинга 31 января перекрыли улицу Энгельса и мешали проезду транспорта

В УМВД по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ — то есть по факту воспрепятствования движению транспорта и пешеходов на путях сообщения и улично-дорожной сети. В пресс-службе областного полицейского главка уточняют, что дело возбуждено по факту выхода на проезжую часть участников несанкционированной акции, прошедшей 31 января.



Напомним, начав движения от главного корпуса ЮУрГУ, митингующие вышли на улицу Коммуны (часть прошла через парк), а затем в разных местах пересекали улицу Энгельса. Сотрудники ГИБДД встали на ключевых перекрестках, чтобы не допустить аварий с участием пешеходов-протестующих. Обошлось без пострадавших, хотя проезду транспорта толпа, конечно, мешала.

В полиции подчеркивают, что дело возбуждено по факту, конкретных подозреваемых и обвиняемых пока нет.