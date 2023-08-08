В Челябинске возбудили уголовное дело по факту удушения ребенка в одном из дворов

Женщина применила насилие после ссоры с 10-летним мальчиком

Следственный комитет в Челябинске возбудил уголовное дело после происшествия в одном из дворов по улице Мусы Джалиля, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. Тогда женщина пыталась выгнать 10-летнего мальчика с детской площадки и придушила его.

Следствие установило, что в конце июля вечером местная жительница во время ссоры с ребенком придушила его. Потерпевшего доставили в реанимацию с признаками асфиксии. Сейчас мальчик находится в стационаре, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи собирают и закрепляют доказательства по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

«Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в ведомстве.

Подробнее о произошедшем конфликте — в отдельном материале «Первого областного».