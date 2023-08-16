В Челябинске возбудили уголовное дело по факту продажи земель городского бора

В совершении преступления подозревают сотрудников мэрии

В Челябинске в отношении нескольких сотрудников администрации возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ) по факту незаконной продажи земель Челябинского городского бора. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По данным следствия, сотрудники городской администрации, зная, что на землях бора нет недвижимости и недостроев, незаконно выделили земли из собственности муниципалитета и продали их в частную собственность. Это причинило ущерб в размере миллиона рублей, а также нарушило права и интересы горожан.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению»,— уточнили в ведомстве.