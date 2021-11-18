В Челябинске возбудили уголовное дело о порче имущества Эльбруса Нигматуллина

Из салона авто злоумышленники вынесли все, что там было

В отделе полиции по Металлургическому району города Челябинска возбудили уголовное дело по факту взлома автомобиля спортсмена Эльбруса Нигматуллина. Мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу обратился с заявлением 18 ноября после того, как обнаружил свой автомобиль без лобового стекла. В УМВД г. Челябинска Первому областному информагентству сообщили, что дело возбудили по статья «Кража».

Напомним, сегодня утром Эльбрус Нигматуллин обнаружил свой автомобиль «Нива» без лобового стекла. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети. Неизвестные сняли лобовое стекло, взломали кодовый замок, слили бензин и украли из салона авто вещи. Мужчина обратился в полицию.

Его заявление зарегистрировано в Отделе полиции «Металлургический » УМВД России по г. Челябинску. В полиции также сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).