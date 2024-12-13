В Челябинске возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения мужчины на воспитательницу детского сада

Жертва не знала мужчину

Следователи возбудили уголовное дело о нападении 37‑летнего мужчины на воспитательницу детского сада № 348, сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось во время прогулки. Мужчина проник на территорию, вступил в конфликт с воспитателем и начал бить ее. Унять незнакомца помогли родители, пришедшие в садик за детьми.

В полиции на мужчину составили административный протокол. Теперь нападавший будет отвечать и по уголовной статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ).