В Челябинске возбудили уголовное дело из‑за срыва сроков ремонта мемориала «Память»

Восстановить воинские захоронения должны были к 1 мая

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело о халатности при реставрации мемориала «Памятник воинам, погибшим от ран в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. в госпиталях г. Челябинска», являющегося объектом культурного наследия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что сотрудники Челябинского центра искусств, за которым закреплен памятник, в период с 16 декабря 2019 года по 1 мая 2025-го не приняли необходимые меры по сохранению мемориала, а также не проконтролировали работы по обустройству и восстановлению воинских захоронений в срок. Последние должны были завершить еще 1 мая, однако работы продолжаются до сих пор.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также виновных должностных лиц»,— уточнили в ведомстве.

Кроме того, СК проводит проверку по статье о халатности по факту ремонта мемориала «Книга Памяти» в Копейске. Там нанесенные на гранитные плиты имена героев, погибших в Великой Отечественной войне, стерлись буквально через неделю.