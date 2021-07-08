В Челябинске возбудили дело за распространение ложных сведений о вакцинации от COVID-19

Женщина оставила комментарий в социальной сети

Челябинская полиция возбудила административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации в отношении 38-летней местной жительницы. Женщина разместила ложную информацию о вакцинации от коронавируса. Об этом сегодня, 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Установлено, что женщина разместила комментарий в социальной сети, но предоставить подтверждение своим словам она не смогла. В отношении челябинки было возбуждено административное дело по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»). Материалы направлены в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит штраф до 100 тысяч рублей.

«Это первый в этом году случай в Челябинской области по фейковой информации о вакцинации от ковида», — уточнили в региональном полицейском главке.

По данным источника ИА «Первое областное», женщина написала в сети, что у нее много знакомых работают в ковидной зоне и они говорят, что 80% лечащихся были привиты.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о том, что южноуральцам предлагают купить фейковые сертификаты о вакцинации. В МВД напоминают, что и покупателям, и продавцам за это грозит уголовная ответственность.