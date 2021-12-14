В Челябинске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет о выкате самолета Челябинск — Казань за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Напомним, самолет, приземлившийся в челябинском аэропорту ночью 1 декабря, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Из-за инцидента аэропорт Курчатов временно закрыли, что повлекло за собой задержку более десяти рейсов. Прокуратура провела проверку.
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту выката пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщили в ведомстве.
После инцидента глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что подобные происшествия случаются в аэропорту Челябинска не в первый раз и причиной всему — некомпетентность и безответственность руководителей подразделений предприятия. Об этом он написал в письме, которое направил руководителям территориальных управлений ведомства и организаций гражданской авиации, сообщает РБК.
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