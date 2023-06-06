В Челябинске возбудили дело после травмы 10-летнего мальчика в Саду Победы

Ребенок получил травму на строящейся детской площадке

В Челябинске возбудили уголовное дело о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ), после того, как 10-летний мальчик сломал ногу на детской площадке в Саду Победы. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в прокуратуре региона.

«В момент произошедшего доступ к указанной детской площадке был свободным, надлежащее ограждение строящегося объекта обеспечено не было. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Ребенок получил перелом со смещением, ему провели операцию.