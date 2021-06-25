В Челябинске возбудили дело после смерти мотоциклиста

Байкер-бесправник столкнулся с автомобилем такси

Сегодня, 25 июня, челябинская полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП с участием автомобиля такси и мотоцикла. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, авария случилась в ночь на пятницу. 30-летний мужчина на мотоцикле «Сузуки» пытался скрыться от экипажей ДПС. Правоохранители просили мотоциклиста остановиться. В какой-то момент он столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Рапид». От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Погибший мужчина был лишен права управления транспортными средствами, также его привлекали к ответственности по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).