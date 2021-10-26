В Челябинске возбудили дело после отравления ребенка растворителем

Подозреваемый — отчим малыша

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 29-летнего мужчины. Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 21 сентября в Новосинеглазово двухлетний мальчик (ранее сообщалось, что ребенку один год) выпил из бутылки растворитель, отравился и умер. Выяснилось, что жидкость принес в дом сожитель матери малыша и оставил в доступном для ребенка месте.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)», — рассказали в региональном СУ СКР.

Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.