В Челябинске возбудили дело после нападения на экс‑министра общественной безопасности

Полиция разыскивает подозреваемых

Челябинская полиция возбудила уголовное дело после нападения на бывшего министра общественной безопасности региона Евгения Савченко. Об этом сообщили в УМВД по городу.

О ЧП экс-министра рассказал на своей странице в социальной сети. Драка случилась в марте у одного из городских ресторанов. Генерал-лейтенант пострадал в потасовке с незнакомцами — перенес операцию на ноге и вынужден был передвигаться на костылях.

«Дело возбуждено по части 1 статьи 112 УК РФ („Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью“). Устанавливаются подозреваемые», — рассказали в полиции.