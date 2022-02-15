В Челябинске возбудили дело после избиения мужчины курьером «Самоката»

У пострадавшего сломана рука

В отделе полиции «Курчатовский» возбудили дело после того, как курьер «Самоката» избил ломом для льда мужчину. Об этом сегодня, 15 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по Челябинску.

О ЧП в социальных сетях рассказала супруга пострадавшего. Это случилось 13 февраля.

«Я, муж и наш малолетний сын возвращались домой с прогулки, шли по пешеходной дорожке. Навстречу нам на велосипеде ехал доставщик еды. Он не смог нас объехать, слез с велосипеда, злобно на нас посмотрел. Муж сказал нам с сыном, чтобы мы бежали. Затем мужчина догнал мужа, в руках у него был лом для льда, которым он избил его, целился в голову, муж прикрывал ее руками, в итоге — сломана рука. Я закричала, что вызову полицию, и нападавший скрылся с места преступления. Все это на моих глазах и на глазах моего малолетнего сына, у которого случилась истерика», — рассказала Екатерина Синицына.

В отделе полиции «Курчатовский» по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).