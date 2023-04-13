В Челябинске возбудили дело после гибели пенсионерки под колесами трамвая

Под статью попал 30‑летний водитель

Прокуратура Челябинска контролирует ход расследования уголовного дела о гибели 70-летней женщины после наезда трамвая на улице Горького. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП случилось 9 апреля. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса трамвая.

«В отношении 30-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение лицом, управляющим трамваем, ПДД, повлекшее смерть человека“)», — рассказали в надзорном ведомстве.

Пострадавшая скончалась на месте.