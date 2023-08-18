В Челябинске возбудили дело после гибели 19-летнего пассажира в массовом ДТП

Автомобиль перевернулся и врезался в дерево

В Челябинске возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ), после гибели 19-летнего пассажира Toyota в массовом ДТП с переворотом. Ход расследования дела контролирует прокуратура, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Авария случилась накануне вечером на перекрестке улиц Молодежной и Винницкой. 52-летний водитель Skoda Octavia столкнулся с Toyota под управлением 36-летнего мужчины. От удара Toyota врезалась в Renault, перевернулась и отлетела в дерево. Водителя и 28-летнего пассажира госпитализировали. 19-летний парень погиб на месте.