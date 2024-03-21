В Челябинске возбудили дело об убийстве после безвестного исчезновения женщины

Пропавшая ушла из дома 17 марта

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) после безвестного исчезновения 39-летней Анны Сагдеевой, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Женщина ушла из дома на улице Бейвеля в Челябинске 17 марта, позже в Сети были опубликованы комментарии пользователей о том, что ее видели в Чурилово и на северо-западе города, однако фактически эта информация пока никак не подтверждается.

«В поисках задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, существенную помощь оказывают волонтеры. По настоящее время местонахождение пропавшей женщины не установлено», — прокомментировали в ведомстве.

Следственное управление обращается за помощью к гражданам: если вы владеете информацией о местонахождении женщины или стали очевидцем совершенного в отношении нее преступления, просим позвонить по телефону 8 (351) 239-02-78 или обратиться в следственный отдел по Тракторозаводскому району на Рождественского, 76.