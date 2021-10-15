Челябинская полиция возбудила дело об отравлении медведей в зоопарке

По результатам экспертизы стало известно, что животным в пищу подсыпали яд

Отдел полиции «Центральный» Челябинска возбудил уголовное дело по факту гибели медведей в городском зоопарке. Об этом сегодня, 15 октября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По фактам отравлений было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных»).

Напомним, в результате отравления 23 сентября в зоопарке умерли бурые медведи Степан и Маша. А двумя неделями ранее ветеринары чудом спасли медведицу Бусинку, у которой также обнаружили признаки отравления — рвоту, судороги, диарею и темную мочу.



25 сентября стало известно об отравлении еще одного животного в зоопарке Челябинска — к счастью, ветеринарам удалось спасти жизнь Харитону.



Экспертиза фарша, найденного не территории зоопарка, показала, что в пищу был подмешан яд.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой на контроль.

В УМВД по Челябинску Первому областному информагентству сообщили, что установлен предполагаемый подозреваемый. Им оказался 32-летний житель Челябинска.