В Челябинске возбудили дело об истязаниях в детском саду

Тревогу забили родители, заметившие изменения в поведении своих двухлетних малышей

Сотрудники одного из детсадов Ленинского района Челябинска издевались над воспитанниками. Об «альтернативном» подходе к воспитанию в СМИ рассказали родители малышей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Родители заметили изменения в поведении детей: те стали больше плакать, нарушился сон, появилась агрессия. Взрослые предположили, что их двухлетних детей обзывают, в том числе нецензурно, и физически наказывают за непослушание», — рассказали в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г, е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). В ходе следствия будут установлены обстоятельства, причины и условия произошедшего.