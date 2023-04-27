В Челябинске возбудили дело о покушении на убийство после нападения прохожего на пожилую женщину

32-летний подозреваемый задержан и дал показания в полиции

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении челябинца, напавшего на 72-летнюю женщину возле здания администрации Курчатовского района. Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«По предварительным данным, подозреваемый, проходя мимо пожилой женщины в районе дома № 41 по Комсомольскому проспекту, нанес потерпевшей несколько ударов кулаком в лицо, от которых женщина упала на асфальт. Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями и сотрудниками МВД, Росгвардии, преступление было раскрыто, установлен местный житель, причастный к его совершению», — сообщили в ведомстве.

На допросе в полиции подозреваемый сообщил, что он тиктокер.

Резонансное происшествие попало на камеры наблюдения.