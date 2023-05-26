В Челябинске возбудили дело о покушении на убийство младенца

Ребенка нашли у мусорных баков

Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ) после обнаружения новорожденного у мусорных баков в центре Челябинска. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, новорожденного мальчика нашли в пакете во дворе дома на улице Сони Кривой.

«Ребенок доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудниками полиции установлены родители ребенка, без определенного места жительства», — сообщили в региональном СУ СКР.

Мальчик находится в отделении реанимации. У него диагностировано переохлаждение.

UPD: по уточненным данным, найденный у мусорных баков ребенок — девочка.