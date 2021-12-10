В Челябинске возбудили дело о мошенничестве при реконструкции платформы вокзала

Подрядчик сдал акт о фактически не выполненных работах

После проверки Челябинской транспортной прокуратурой исполнения контракта о реконструкции платформы № 4 городского вокзала следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что контракт был заключен между ОАО «РЖД» и «Реммагистраль».

«Подрядчиком в подтверждение исполнения обязательств передан акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов статистическими нагрузками на сваи, которые фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы», — сообщили в ведомстве.

Ущерб ОАО «РЖД» составил более 500 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Его расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.