После проверки Челябинской транспортной прокуратурой исполнения контракта о реконструкции платформы № 4 городского вокзала следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что контракт был заключен между ОАО «РЖД» и «Реммагистраль».
«Подрядчиком в подтверждение исполнения обязательств передан акт о выполненных работах по проведению испытаний грунтов статистическими нагрузками на сваи, которые фактически не осуществлялись, что стало причиной просадки платформы», — сообщили в ведомстве.
Ущерб ОАО «РЖД» составил более 500 тысяч рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Его расследование находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.