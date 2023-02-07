В Челябинске возбудили дело о хулиганстве после обстрела окон дома из пневматического оружия

19-летний подозреваемый признал вину

Челябинская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) в отношении жителя микрорайона Академ Riverside, который, по версии следствия, устроил стрельбу по окнам дома № 60 на Университетской Набережной. Об этом сегодня, 7 февраля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Напомним, трое жителей дома обратились в полицию после того, как обнаружили на окнах квартир следы от пуль. Выяснилось, что выстрелы подозреваемый производил из пневматического оружия. Вскоре молодого человека задержали, он раскаялся в содеянном.

«Проводятся дальнейшие мероприятия в рамках расследования уголовного дела», — уточнили в городской полиции.

Мужчине грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.