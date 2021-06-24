В Челябинске возбудили дело о халатности врачей после ампутации ноги женщине

Истец Надежда Корчагина требует компенсацию в 5 млн рублей

Следственный отдел по Центральному району Челябинска возбудил дело в отношении областной клинической больницы о халатности. 32-летней жительнице региона ампутировали ногу, хотя крайней меры, по ее мнению, можно было избежать. Об этом Первому областному информагентству сообщил директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов.

В апреле ИА «Первое областное» рассказывало историю Надежды Корчагиной, которая лишилась ноги после неверного, с ее слов, диагноза врачей. Женщина обращалась в несколько медицинских организаций, но так и не добилась от докторов формулировки заболевания. После этого она решила добиваться возбуждения уголовного дела.

«Следственные органы возбудили дело по статье 293 УК РФ („Халатность“). В качестве ответчика выступит ЧОКБ. Мы также будем настаивать на привлечении к ответственности Центр онкологии на Блюхера. Также в рамках гражданского производства мы подали иск о моральной компенсации на 5 миллионов рублей», — сообщил нам юрист Николай Попов.

Для выяснения всех обстоятельств дела и установления виновных лиц будет проведена комплексная медицинская экспертиза.