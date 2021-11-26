В Челябинске возбудили дело о халатности при установке детского игрового комплекса

Прокуратура нашла нарушения в монтаже конструкций

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после прокурорской проверки выполнения контракта на установку детской игровой площадки за ареной «Трактор». Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, контракт на монтаж горки был заключен между администрацией Калининского района и ООО «Ландшафт и декор». Сумма контракта составляла 6,2 миллиона рублей, однако оказалось, что были закуплены более дешевые модели игровых комплексов.

«Вместе с тем поставленный игровой комплекс не соответствует требованиям безопасности, условиям контракта, а также не имеет сертификата, что исключает возможность его эксплуатации», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).