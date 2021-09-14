В Челябинске возбудили дело о халатности после обнаружения гуляющего в одиночку 5-летнего мальчика

СК проверит социальные службы

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после того, как в СМИ опубликовали новость о пятилетнем мальчике, который в холодную погоду один гулял в поселке Западном Сосновского района. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Напомним, инцидент с пятилетним ребенком произошел в минувшие выходные. Мальчик, одетый не по погоде, один гулял по микрорайону Вишневая горка и выпрашивал у прохожих еду. Как оказалось, ребенок растет в неблагополучной семье. По словам соседей, отец и мать выпивают. Отец к тому же часто бьет жену и ребятишек. Всего у пары пять несовершеннолетних детей — от 2013 до 2019 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«В ходе расследования уголовного дела устанавливаются должностные лица социальных служб и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в чьи должностные обязанности входит осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей», — рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.

Ребенка отправили на реабилитацию.