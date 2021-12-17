В Челябинске возбудили дела о попытке сбыта 150 кг героина

Члены преступной группы распространяли наркотики на территории Центрального и Уральского федеральных округов

В Челябинской области задержали членов этнической преступной группы. Ими был организован канал сбыта героина в особо крупном размере. В общей сложности изъято почти 150 килограммов наркотиков. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

В Челябинске полиция задержала двоих мужчин, у которых изъяли более 300 граммов героина. По предварительной версии, они исполняли роли закладчиков наркотиков по тайникам.

Далее в Самарской области правоохранители задержали предполагаемого межрегионального курьера. В обшивке салона авто обнаружено около 10 килограммов героина.

В частном доме, расположенном в Раменском городском округе Московской области, силовики провели обыски. Полицейские нашли тайники, оборудованные в подвале и в потолке, из которых изъят героин общей массой более 141 килограмма. В этом же доме задержан еще один предполагаемый участник группы.



«Реализация сбыта героина осуществлялась на территории Центрального и Уральского федеральных округов. В общей сложности изъято почти 150 килограммов героина», — сообщил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

В Челябинске возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере»). Все подозреваемые по делу заключены под стражу.