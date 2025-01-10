В Челябинске возбудили уголовное дело после хищения икон из храма

ЧП случилось во время обряда крещения

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Челябинская полиция задержала 38‑летнего и 20‑летнего мужчин по подозрению в хищении икон из храма Василия Великого, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по региону.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в храме в Тракторозаводском районе мужчины присутствовали на обряде крещения и решили прихвать 100‑летние иконы. В епархии установили воришек и провели с ними беседу, имущество церкви возвращено.

«Раскрытие данного преступления было поставлено на контроль руководством полиции», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.