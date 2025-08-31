В Челябинске воспитатель детского сада бросила ребенка на землю

Полиция и прокуратура проводят проверку

В челябинском микрорайоне Парковом в детском саду № 26 воспитатель бросила ребенка на землю во время утренней прогулки. Инцидент, попавший на камеру, возмутил местных жителей.

«В детсаду на Александра Шмакова воспитатель швырнула четырехлетнего мальчика на землю. Неужели непослушание ребенка теперь является поводом поднимать руку? Прошу провести проверку и принять меры в отношении воспитателя»,— написала жительница Паркового в паблике «Микрорайон для жизни в Челябинске» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе городской полиции отреагировали на размещенную видеозапись. В ведомстве сообщили, что информация зарегистрирована в отделе полиции «Курчатовский», проводится проверка.

Действия воспитателя, а также исполнение требований законодательства об образовании проверит и прокуратура. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

В начале лета очевидцев возмутило поведение воспитателя в одном из детских садов в Чурилово. По их словам, сотрудница детсада ругалась на ребенка, таскала его «за шкварку» и грозилась выбить малышу зубы.