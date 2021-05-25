В Челябинске восьмилетний мальчик выпал из окна

Ребенка госпитализировали





Сегодня, 25 мая, из окна многоквартирного дома в Челябинске выпал восьмилетний мальчик. Ребенка с травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

ЧП случилось в Советском районе города. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже и рухнул на траву. Ребенок остался жив, однако получил травмы. Его госпитализировали в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

«Призываем родителей обеспечить безопасность окон, установить специальные замки, не оставлять детей без присмотра», — напомнили в администрации города.

Как ранее сообщал наш сайт, мальчик 1,5 лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка госпитализировали.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.