В Челябинске восьмерых участников ОПГ осудили за вымогательство 4,7 млн у детей-сирот

Потерпевшими стали 12 человек

Челябинский областной суд вынес приговор восьмерым участникам ОПГ. Они признаны виновными в вымогательстве денег у детей-сирот. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что с февраля 2018 года по июнь 2021 года подсудимые угрозами и насилием вымогали деньги у потерпевших, в том числе похищая жертв.

«Несколько участников преступной группы сами относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достоверно зная, что потерпевшие после окончания интерната имеют доступ к личным денежным средствам», — рассказали в областной прокуратуре.

Четверым фигурантам назначены наказания в колонии строгого режима на сроки от семи до 14 лет. Еще четверых участников осудили условно на сроки от трех до шести с половиной лет.