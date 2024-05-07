В Челябинске военнослужащего осудили за хранение взрывчатых веществ

Мужчина попался с боеприпасами на вокзале

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по уголовному делу о незаконном хранении и перевозке боеприпасов и взрывчатых веществ (статьи 222 и 222.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что контрактник в феврале 1997 года, находясь на полигоне войсковой части, присвоил полиэтиленовый пакет с боеприпасами и взрывчаткой. Всего в пакете было 55 патронов различного калибра, 4 имитационных патрона, 5 электродетонаторов и порох весом 465,5 грамма. Он привез пакет домой и хранил более 15 лет.

Летом 2023 года мужчина перевез боеприпасы и взрывчатые вещества в квартиру своего брата, а затем положил пакет с ними в рюкзак и отправился на вокзал. Там полицейские в ходе досмотра изъяли содержимое рюкзака.

«Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ, частью 1 статьи 222.1 УК РФ, на основании которых и в соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком два года», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.