В Челябинске водителю BMW вынесли приговор за гибель 24‑летнего мужчины в ДТП

Виновный должен выплатить компенсации потерпевшим

Сегодня, 28 мая, Калининский районный суд вынес приговор 50-летнему водителю BMW, который устроил смертельную аварию на Университетской набережной 27 февраля прошлого года, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Назначено два года колонии-поселения и компенсация на общую сумму три миллиона рублей», — сообщили коллеги.

Виновный двигался со скоростью 111—148 км/ч, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем HYUNDAI SOLARIS. 24-летний водитель корейского автомобиля погиб на месте, его тело из салона извлекали спасатели.

