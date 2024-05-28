Сегодня, 28 мая, Калининский районный суд вынес приговор 50-летнему водителю BMW, который устроил смертельную аварию на Университетской набережной 27 февраля прошлого года, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
«Назначено два года колонии-поселения и компенсация на общую сумму три миллиона рублей», — сообщили коллеги.
Виновный двигался со скоростью 111—148 км/ч, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем HYUNDAI SOLARIS. 24-летний водитель корейского автомобиля погиб на месте, его тело из салона извлекали спасатели.