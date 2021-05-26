В Челябинске водителя внедорожника отправили под стражу за ДТП с двумя погибшими

На улице Куйбышева столкнулись четыре автомобиля

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Сегодня, 26 мая, водителя автомобиля Land Rover Игоря Булаенко, который устроил аварию с участием четырех автомобилей и двумя погибшими, отправили в СИЗО на два месяца. Решение принял Центральный районный суд, передает корреспондент «Первый областной» Эльвира Хафизова.

Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

«Игорь Булаенко работает педагогом, музыкантом. На заседании он просил прощения и плакал», — передает из зала суда наш корреспондент.

24 мая на северо-западе Челябинска в результате столкновения внедорожника, «шестерки», «десятки» и «Газели» погибли два человека. По предварительной информации отделения пропаганды ГИБДД Челябинска, авария случилась в 10:30 в районе дома на улице Куйбышева, 43.

Водитель автомобиля Land Rover выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-106 и ВАЗ-2110. После столкновения «шестерка» въехала в «Газель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2106 (сын и мать) погибли на месте происшествия, пожилой отец госпитализирован.

В ГИБДД Челябинска уточнили, что 50-летний водитель автомобиля Land Rover находился в состоянии опьянения.



