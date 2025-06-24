В Челябинске водителя троллейбуса ждет суд за смертельный наезд на пенсионерку

Женщина отставала от графика, поэтому позволила себе проехать на красный свет

В Челябинске передано в суд уголовное дело о смертельном наезде на пенсионерку. На скамью подсудимых сядет водитель троллейбуса, которая решила проехать на красный свет, когда отставала от графика, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло на Северо-Западе города в январе текущего года. По версии следствия, 52‑летняя обвиняемая, управляя технически исправным троллейбусом, при запрещающем сигнале светофора не остановилась перед стоп-линией и выехала на регулируемый перекресток Комсомольского проспекта и улицы Косарева, где сбила 64‑летнюю женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Водителю предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сама она вину признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.