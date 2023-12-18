В Челябинске водителя Mitsubishi отправили в СИЗО по делу о гибели двух женщин в ДТП

Мужчина сел за руль пьяным

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения 27-летнему водителю Mitsubishi, который устроил смертельную аварию на улице Трашутина 27 ноября. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

ДТП случилось поздним вечером. Обвиняемый в состоянии опьянения и без полиса ОСАГО выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем DAEWOO под управлением 29-летнего мужчины.

«В аварии погибла 31-летняя пассажирка DAEWOO (автомобиль такси). 33-летняя супруга обвиняемого скончалась в больнице 9 декабря», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, до 28 января.