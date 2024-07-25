В Челябинске водителя Mitsubishi, искалечившего школьницу в ДТП, отправили в колонию

15-летняя девочка перенесла три операции

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор 38-летнему мужчине. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (статья 264 УК РФ). Об этом сегодня, 25 июля, сообщили в прокуратуре региона.

ДТП случилось 2 июля прошлого года. Подсудимый врезался в Renault Duster, водитель которого пропускал пешеходов, отчего Renault продвинулся и наехал на 15-летнюю школьницу. После этого подсудимый на Mitsubishi выехал на пешеходный переход и вновь сбил девочку. Мужчина вышел из авто и сбежал с места происшествия.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, частично возместил причиненный моральный вред в сумме 30 тысяч рублей и пояснил, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление. А место ДТП покинул из-за того, что испугался», — рассказали в прокуратуре.

Девочка получила черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза.

Виновному назначили наказание в колонии-поселении сроком на три года и шесть месяцев. Также он должен выплатить 1,2 миллиона рублей морального вреда.