В Челябинске водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионерку, отправили в СИЗО

Центральный районный суд отклонил ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде домашнего ареста

В Челябинске избрали меру пресечения 35-летнему водителю «ПАЗа», который в минувшую пятницу насмерть сбил пенсионерку. Иностранец проведет в СИЗО два месяца, сообщили 22 января в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«С учетом того, что обвиняемый не имеет постоянной регистрации на территории РФ, официально не трудоустроен, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, имеет гражданство иностранного государства и может скрыться от органов следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 20 марта»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, водителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание, которое грозит маршрутчику, — пять лет лишения свободы.

Авария произошла около полудня 20 января на улице Новороссийской в Ленинском районе Челябинска. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал микроавтобус. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.